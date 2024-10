Brittisk media: FA pratar med Tuchel om Englandsjobbet

Det var efter Englands EM-finalförlust i somras som förbundskaptenen Gareth Southgate avgick från sin post. Sedan dess har U21-förbundskaptenen Lee Carsley haft uppdraget på interimbasis, med blandade resultat.

England med Carsley vid rodret vann båda sina matcher i Nations League under septembersamlingen. Under det senaste uppehållet åkte dock "Three Lions" på en överraskande förlust mot Grekland på hemmaplan.

Brittisk media har tidigare under dagen gått ut med uppgifter om att Carsley blivit informerad om att han inte kommer att bli förbundskapten på permanent basis.

Nu uppger Sky Sports att det engelska fotbollsförbundet har inlett samtal med den tyske tränaren Thomas Tuchel angående förbundskaptenspositionen. Uppgifterna gör gällande att Tuchel är förbundets förstahandsval till jobbet.

Annons

Ännu ska dock inte några villkor blivit överenskomna men enligt Skys uppgifter ska FA vara optimistiska kring att ett gemensamt avtal bör kunna lösas inom kort.

FA:s tekniska direktör John McDermott ska enligt uppgifterna vilja ha en tränare med meritlista av att vinna troféer, krav som Tuchel uppfyller.

Thomas Tuchel har tidigare varit tränare för Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea och Bayern München. 51-åringen har vunnit inhemska titlar i både Tyskland och Frankrike samt vunnit Champions League med Chelsea.