Bytte allsvenskan mot MLS - hoppas på landslaget: "Annars blir det bullshit"

Gudmundur Thórarinsson lämnade IFK Norrköping för New York City FC. Ett steg han hoppas ska leda till en landslagsplats. - Nu är det dags, säger islänningen och skrattar.

Gudmundur Thórarinsson, 28, hade spelat i IFK Norrköping och var gjuten i lagets startelva. Men efter fjolårssäsongen löpte kontraktet ut och det blev ingen fortsättning. I stället satte islänningen segel västerut och skrev på för MLS-klubben New York City FC.

- Jag tyckte det var jättespännande. Jag pratade med Anton Tinnerholm och Alexander Ring (båda spelar i New York City FC) och de sa: "Vad väntar du på egentligen? Livet är fantastiskt och faciliteterna är toppklass". Klubben drivs på ett sätt som jag aldrig varit med om förut. Kvaliteten på truppen överraskade mig nästan lite grand, även om det kanske låter dumt att säga. Jag hade inte följt MLS så nära, men de vann den östra konferensen i fjol. Det är ett jättebra lag med flera landslagsspelare. Det känns fantastiskt att komma hit. När man blir bosman finns lite möjligheter som man kan välja mellan. Jag är riktigt nöjd att jag kom hit, säger Thórarinsson till Fotbollskanalen.

Det var aldrig aktuellt att förlänga med IFK Norrköping?

- Vi pratade lite och jag trivdes jättebra. Det var fantastiska lagkamrater där och Jens (Gustafsson, manager) är fantastisk. Det var tungt att lämna, jag hade spelat där i tre år och har bra kompisar i laget. Men jag ville ändå testa någonting annat. Det här är en fantastisk möjlighet. Att ta sig hit från Island blir en kulturchock så klart, men det känns kul att få testa det. Det var ett äventyr som jag till slut inte kunde tacka nej till. Det var lite samtal med Norrköping, men vi kom aldrig till den nivån att det var nära.

Mittfältaren fick inte tävlingsdebutera för New York City FC innan coronapandemin satte stopp för all fotboll. Han befinner sig i karantän i "the Big Apple" och försöker hålla igång med löpträning i väntan på att säsongen ska återupptas.

Med steget till NYCFC hoppas den förre Rosenborg-spelaren förbättra sina chanser slå sig in i Erik Hamréns isländska landslag. Han har gjort fem landskamper för Island, alla i vänskapsmatcher, och varit med i truppen ett par gånger när det har handlat om tävlingsmatcher.

- Det har gått otroligt bra för Island de senaste åren, men jag vet att jag är en spelare som kan hjälpa till mycket där. Sedan gör jag mycket musik hemma på Island, och det känns som att det något som de stör sig på. Jag tror det, men jag har egentligen inga grunder till varför jag har spelat mer. Nu är jag här och om de inte tar med mig då så blir det "bullshit" (skratt). Det är klart att jag hoppas få hjälpa Island till en framgång.

Kontakten med Erik Hamrén är inte så frekvent?

- Jag har inte haft så mycket kontakt med honom. Jag var med två gånger förra året, men fick inte spela. Han verkar jätteskön, men vi har inte haft någon kontakt på det sättet. Det är klart att jag hoppas på att han tar med mig nästa gång vi kan spela. När man har kommit såhär långt känns det som att det inte är någon isländsk spelare som har tagit sig så långt utan att spela landskamper. Det kanske låter lite kaxigt, men det är sanningen. Det är ingen isländsk spelare som har tagit sig så långt utan att vara med i landslaget. Nu är det dags, säger Thórarinsson och skrattar.