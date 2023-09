Danmark körde över San Marino

San Marino var ingen svår nöt att knäcka för Danmark, som gjorde processen kort med bortalaget på Parken.

Efter dryga 25 minuter smällde Pierre-Emile Højbjerg in ett avslut i höjd straffområdeskanten och kort därefter ökade Joakim Mæhle på till 2-0.

Innan den första akten var slut satte Jonas Wind dit 3-0 efter ett mönsteranfall.

I den andra halvleken hade inhoppande Morten Hjulmand en boll i nät, men det dömdes bort efter VAR-granskning.

Fyran skulle dock komma. I slutminuterna skickade Christian Eriksen in ett inlägg och via en en touch av Yussuf Poulsen slank bollen in i nät.

Matchen slutade 4-0. Danmark är tvåa i sin grupp, på samma poäng (10) som Slovenien. Det är två poäng upp till ledande Finland.

Startelvor:

Danmark: Schmeichel - Larsen, Kjær, Andersen, Mæhle - Jensen, Højbjerg, Eriksen - Olsen, Wind, Lindstrøm.

San Marino: Benedettini - Franciosi, Di Maio, Rossi - Battistini, Golinucci, Lazzari, Tosi - Tomassini, Ceccaroli.