Delaney: "Många som skulle offra sin högra arm för att få göra debut"

Sverige ställs under onsdagskvällen mot Danmark i ett träningsmöte i Köpenhamn. Inför matchen har det mesta handlat om att spelare och ledare inte kan delta i matchen med anledning av restriktioner till följd av coronaviruset. Sverige saknar bland annat spelare, som tillhör klubblag i England och Skottland, medan läget är än värre i Danmark, som saknar hela 17 spelare till matchen, delvis på grund av corona-restriktioner och delvis med anledning av att spelare har testat positivt för viruset.

Trots det menar danske Borussia Dortmund-mittfältaren Thomas Delaney nu att det ändå finns en poäng i att träningsmatchen spelas.

- Matchen har sportslig betydelse. Det är riktigt många i den här truppen, som skulle offra sin högra arm för att få göra debut, och det hoppas jag också att vi kommer att få se, säger han enligt danska sajten Bold.dk.

Danmark är, precis som Sverige, sedan tidigare klart för spel i EM 2022. Därmed kan en del nya spelare få chansen att visa upp sig i danska landslaget i träningsmatchen.

Danmark-Sverige sänds på TV12, C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar klockan 19.00 under onsdagen.