Dennerby uppges överväga lämna Nigeria - då kliver minister in: ”Jobbar för lösning”

I går rapporterade Goal att svenske Thomas Dennerby överväger att lämna sitt uppdrag som förbundskapten i Nigeria. Svensken tog över för 18 månader sedan och ledde Nigeria till guld i Afrikanska mästerskapen innan han tog de till en åttondelsfinal i sommarens VM.

Men enligt Goal ska svensken nu fundera på att sluta eftersom han är frustrerad över utebliven stöttning från förbundet. Sajten skriver att han därför inte kommer att närvara vid nästa samling. Det nigeriska fotbollförbundet ska därför ha lyft upp U20-tränaren Christopher Danjuma som tillfällig tränare för landslaget, som möter Elfenbenskusten i kvalspelet till OS i slutet av september.

Nu kliver Sunday Dare in för att hjälpa till med en lösning. Dare, som är idrottsminister i landet, skriver på Twitter att han personligen lagt sig i ärendet.

”Jag fick information i ärendet den här morgonen och kommer att försöka få fram en snabb lösning som säkerställer att han (Dennerby) fortsätter som förbundskapten för Nigeria.” skriver ministern på Twitter.

Dennerby skrev på ett kontrakt över 2,5 år när han tog över jobbet, vilket innebär att han har kontrakt fram till nästa sommar.

