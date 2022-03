Dopingkontrollant död efter Nigerias VM-miss - planstormning efter slutsignalen

Det var stor dramatik som utspelade sig i tisdagskvällens VM-kvalmatch mellan Nigeria och Ghana. Efter 0-0 i Ghana slutade returen 1-1 i Nigeria, vilket innebär att Ghana tog sig till VM tack vare fler gjorda bortamål.

Direkt efter slutsignalen i Abuja utspelade sig stor vrede bland hemmasupportrarna. Flertalet nigerianska fans stormade planen och kastade föremål mot Ghanas spelare.

Säkerhetsvakterna var sena med att reagera och bortaspelarna fick i stort sett klara sig själva för att ta sig in i spelartunneln och ut från innerplan. När polisen väl blev involverad tog man till batonger och tårgas mot supportrarna som stormat planen, skriver ESPN.

Nu kommer dessutom uppgifter från den ghananske journalisten Collins Atta Poku om att dopingkontrollanten Joseph Kabungo från Zambia dog i samband med planinvasionen.

"De slog honom, han föll och de trampade på honom. Han förlorade medvetandet och fördes i hast till en ambulans närmare Ghana för att göra HLR. Hela den ghananska kontingenten såg på när återupplivningsförsök gjordes med syrgasmask. Han fördes till sjukhus senare och nu detta. Tråkigt", skriver Poku på Twitter.

I zambiska medier beskrivs dödsfallet som "en mörk dag för zambisk fotboll".

