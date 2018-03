Dubbla inhopp för Saman Ghoddos i Iran

Saman Ghoddos fick i mötet med Tunisien i slutet på förra veckan chansen att på allvar göra avtryck för Iran då han fick spela som central offensiv mittfältare. Ashkan Dejagah som annars är given på den positionen är skadad och mycket tveksam till VM-spel. Ghoddos hoppade in till andra halvlek men lyckades inte stärka sina aktier i en reservbetonad Iran-uppställning som föll med 1-0. Uppmuntrande dock för Ghoddos var att han fick chansen centralt, tidigare har han fått spela på kanten.

I mötet mot Algeriet under tisdagen, seger 2-1, visade Carlos Queiroz tydligt vilka offensiva spelare han kommer spela mot Marocko i VM-premiären. Sardar Azmoun, Alireza Jahanbakhsh och Mehdi Taremi kommer med all sannolikt att spela från start om de är friska. Den enda offensiva positionen som är osäker just nu i Iran är just den på centralt offensivt mittfält. I dagsläget är det många spelare som aspirerar på en startplats och där är Saman Ghoddos med. I mötet med Marocko är centrala mittfältaren Saeid Ezatolahi avstängd vilket öppnar upp ytterligare en möjlighet för Ghoddos.

För Östersundsspelaren blev det en knapp kvart mot Algeriet.