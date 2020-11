Efter misstankarna - nu petas Giggs från kommande landslagssamlingen

Manchester United-ikonen Ryan Giggs är sedan 2018 förbundskapten för Wales landslag, men kommer däremot inte att leda landslaget under den kommande landslagssamlingen. Detta utifrån en gemensam överenskommelse, meddelar Wales fotbollsförbund.

Förbundet går inte ut med vad anledningen till det är, men beskedet kommer bara timmar efter att flera brittiska medier rapporterat att Giggs är misstänkt för misshandel av sin flickvän. Flera brittiska medier refererade under tisdagsmorgonen till engelska tidningen The Sun, som gick ut med uppgifter om att Giggs greps av brittisk polis under söndagskvällen efter larm om oroligheter. Han ska dock sedan ha släppts mot borgen.

- Polisen tillkallades på söndagen efter rapporter om oroligheter. En kvinna i 30-årsåldern hade mindre skador, men behövde inte behandling. En 46-årig man greps, sa en talesperson för Manchester-polisen enligt The Sun.

Tidningen rapporterade dock även att Giggs nekar till alla anklagelser.

Wales ställs den 12 november mot USA i en träningsmatch och därefter väntar den 15 november spel mot Irland och den 18 november spel mot Finland i Nations League. Robert Page kommer, med Ryan Giggs och Albert Stuivenbergs stöd, att leda landslaget i de kommande landskamperna.