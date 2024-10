Efter pensionen - Allen gör comeback i Wales landslag

Joe Allen har blivit 34 år gammal och spelar sedan en tid tillbaka i Championship-klubben Swansea. Den tidigare Liverpool- och Stoke-spelaren var under 13 år aktiv i walesiska landslaget och var med och ledde landet till sitt flera stora framgångar.

Allen medverkade i det Wales som sensationellt tog sig till EM-kvartsfinal 2016 och blev då uttagen i turneringens lag. Mittfältaren var även med när Wales kvalificerade sig till EM 2021 och VM 2022, det senare mästerkapet, Wales första VM på 64 år.

Efter världsmästerskapet i Qatar valde Allen att avsluta sin landslagskarriär på grund av skador. Allen har dock fortsatt spela klubblagsfotboll och gör nu en oväntad comeback i det walesiska landslaget.

Mittfältaren ingår i den senaste landslagstrupp som förbundskapten Craig Bellamy tagit ut inför de kommande Nations League-matcherna i oktober.

Wales med Allen i truppen möter Island och Montenegro under nästa vecka.

Joe Allen is back in the Wales squad!



Manager Craig Bellamy has called up Swansea City midfielder Joe Allen from international retirement for Wales' Nations League fixtures against Iceland and Montenegro ⚽#BBCFootball pic.twitter.com/taMN2Dec1Z