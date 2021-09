Efter skandalscenerna: Fifa startar utredning

Raheem Sterling och Jude Bellingham var två av flera spelare i det engelska landslaget som ska ha blivit utsatta för rasistiska påhopp under VM-kvalmatchen mot Ungern i torsdags.

Efter matchen krävde Englands förbundskapten, Gareth Southgate, att Fifa agerar mot Ungern – som blev straffade för homofobiska banderoller och ”rasistiska glåpord” i samband med EM förra sommaren. Då tvingades det ungerska landslaget att spela två landskamper inför tomma läktare.

- De som gör påhopp är dinosaurier. Våra spelare kan inte göra mer än de har gjort de senaste två tre åren för att få ut budskapet. Andra människor måste fatta rätt beslut för att försöka göra framsteg. Det är mitt jobb att skydda dem men ansvariga måste också börja skydda dem, sa Southgate till The Guardian.

Nu riskerar det Ungerska Fotbollförbundet att straffas på nytt. Under fredagen skriver Sky Sports att Fifa har startat en utredning med anledning av det inträffade.



”Efter analyser av matchrapporterna har Fifa inlett disciplinära förfarande angående incidenterna som inträffade igår kväll mellan Ungern-England”, skriver Fifa enligt Sky Sports.



"Återigen vill Fifa poängtera att vår ståndpunkt förblir fast och beslutsam när det gäller att avvisa alla former av rasism och våld samt andra former av diskriminering eller övergrepp. Vi har en mycket tydlig nolltolerans mot sådana avskyvärda beteenden inom fotbollen".

Tidigare under dagen uppmanade Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, Fifa att agera mot de ansvariga.

"Det är totalt oacceptabelt att Englands spelare blev rasistiskt påhoppade i Ungern igår kväll. Jag uppmanar Fifa att vidta starka åtgärder mot de ansvariga för att säkerställa att detta förkastliga beteende utrotas från spelet för gott", skrev han på Twitter.

De engelska landslagsspelarna blev dessutom utbuade av hemmapubliken när de gick ner på knä inför avspark i en manifestation mot rasism.

It is completely unacceptable that @England players were racially abused in Hungary last night.



I urge @FIFAcom to take strong action against those responsible to ensure that this kind of disgraceful behaviour is eradicated from the game for good.