Engelska tränarduon har inga planer på att lämna - avfärdar Chelsea-jobb

England förlorade semifinalen i Nations League mot Nederländerna, efter dubbla försvarsmisstag i förlängningen. På söndagseftermiddagen väntar således bronsmatch mot Schweiz, som inte klarade av att hantera hattrickhjälten Cristiano Ronaldo.

Inför bronsmatchen var Gareth Southgate, Englands förbundskapten, tydlig med att han inte vill lämna. Det har nämligen spekulerats att både han och Steve Holland, som är assisterande tränare i Englands landslag, var på Chelseas radar då Maurizio Sarris uppges lämna för Juventus.

- Nej, jag är inställd att fortsätta i England. Det finns ingen som helst chans att jag lämnar, och jag behöver inte hålla någon dörr öppen för andra jobb, säger han enligt Guardian.

- Det enda som jag tänker på är nästa års EM-slutspel, och vi måste arbeta hårt för att förbättra oss och spela på vår högsta nivå då.

Southgate om Steve Holland:

- Han är otroligt viktig för oss, han erbjuder erfarenhet, kunskap och ett kompetent tränarsätt. Jag är säker på att han så småningom kommer att vilja vara huvudtränare någonstans men jag tror inte att det är dags för det än.

Southgate efterträdde Sam Allardyce i september 2016. Han ledde sedan England till semifinal i fjolårets VM-slutspel, och tog i höstas förstaplatsen i sin grupp i Nations League, före lag som Spanien och VM-tvåan Kroatien.

Söndagens bronsmatch mellan England och Schweiz startar vid 15.00, den visas på TV4, C More Live och streamas på C More.