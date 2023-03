England kan snuvas på Arsenals succéspelare - USA bekräftar besök: ”Vi har en dialog”

Arsenal-talangen Folarin Balogun har tagit franska Ligue 1 med storm den här säsongen. Under sin lånsejour hos Stade de Reims, där han är lagkamrat med svenske Jens Cajuste, har han gjort 17 mål och två assist på 27 ligaframträdanden. Ett facit som innebär att han är delad tvåa i skytteligan med Wissam Ben Yedder (Monaco) och Alexandre Lacazette (Lyon). Bara Kylian Mbappé (PSG) och Jonathan David (Lille) har gjort fler mål med sina 19.

Trots framgångarna i Frankrike har 21-åringen inte blivit uttagen i Gareth Southgates landslag. Något som fått forwarden, som är född i New York, USA, till föräldrar från Nigeria att se över sina alternativ. Tidigare har just Nigeria uppgetts har stort intresse för att få Balogun att representera "The Super Eagles" – och nu har USA gett sig in i racet för hans landslagsframtid.

Anthony Hudson, som är tillförordnad amerikansk förbundskapten efter att Greg Berhalter lämnat, avslöjar att Balogun befinner sig i staterna detta landslagsuppehåll för att bekanta sig med det amerikanska landslaget och dess projekt.

- Som jag sagt förr, så har vi en dialog. Vi har pratat med Balogun. Han är här (I USA) under uppehållet för lite semester och lite träning, och vi har haft lite diskussioner. Det har varit ett bra tillfälle att visa honom vårt program, vilka vi är och vad vi gör, säger Hudson till BBC Sport.

Än har han inte spelat A-landskamper med något landslag. 21-åringen har representerat England på alla ungdomsnivåer samt USA på U18-nivå.