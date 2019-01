Finska landslagsspelaren om Riskis bojkott: "Har tvingat oss att ifrågasätta våra motiv"

Finland har precis som Sverige varit på vinterturné i Qatar. Det sistnämnda landet har kritiserats för att kränka mänskliga rättigheter och brittiska The Guardian har rapporterat att gästarbetare arbetat under slavliknande förhållanden i samband med arenabyggena inför VM 2022, som ska spelas i landet. Med detta i åtanke valde Riku Riski, som har ett förflutet i IFK Göteborg, att tacka nej till sin plats i landslagstruppen.

- Efter att jag fått inbjudan diskuterade jag saken med lagledaren Lennart Wangel och chefstränaren Markku Kanerva. Orsakerna bakom mitt beslut var etiska. Jag tycker att det var värderingar jag ville hålla fast i, sa Riski till Helsingin Sanomat, enligt Yle tidigare i veckan.

Nu har Finland, precis som Sverige, avslutat årets turné. Då väljer landslagsmittfältaren Tim Sparv att ge sin syn på Riskis beslut.

I ett inlägg på Twitter skriver han bland annat att spelarna i det finländska landslaget är väl medvetna om vilket typ av land det är landslaget åkt till, men att de samtidigt inte stöttar de förhållanden som råder i landet.

Dessutom riktar Sparv stöd till Riski för hans beslut att bojkotta landslagsturnén.

"Jag respekterar Riku Riski för hans tankar och hans mod. Med hans beslut har vi andra tvingats att ifrågasätta oss själva och våra motiv att befinna oss i ett land som Qatar", skriver han han bland annat.

Läs hela inlägget i sin helhet nedan:

My thoughts on our training camp in Qatar. pic.twitter.com/dsevu3bppY