Fofana reagerar på Fernandez video: "Hejdlös rasism"

På en buss firade Argentina sin Copa America-titel med att sjunga en rasistisk ramsa om franska landslaget. Allting livesändes av Chelseas Enzo Fernandez.

Franska fotbollsförbundet har agerat genom att ta ärendet till Fifa, enligt AFP. Även Frankrikes idrottsminister, Amélie Oudea-Castera har reagerat starkt och på X kallar hon tilltaget "patetiskt" och efterfrågar en reaktion från Fifa.

Samtidigt kommer Chelsea att utreda händelsen, uppger Daily Mail. "The Blues" har flera franska spelare i laget, däribland Wesley Fofana, Malo Gusto, Axel Disasi, Christopher Nkunku och Benoit Badiashile.

"Chelsea hanterar fallet med allvar", skriver tidningen.

Dessutom har Fofana reagerar på sin lagkamrats klavertramp.

"Fotboll 2024: Hejdlös rasism 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️", skriver han på X.

Natten till onsdag, svensk tid, gick Enzo Fernandez ut med en ursäkt på sociala medier.

"Jag vill be om ursäkt för en video jag publicerade på mitt Instagram-konto under landslagets firande. Ramsan innefattar mycket stötande språk och det finns ingen ursäkt för de orden", skriver han på Instagram och fortsätter:

"Jag är emot all form av diskriminering i alla former och ber om ursäkt för att jag blev uppspelt i eufori under Copa America-firandet. Videon, i det ögonblicket, de orden, avspeglar inte mina väderingar eller hur jag är. Jag är uppriktigt ledsen", skriver Fernandez på Instagram.