Fredrik Reinfeldt i stor intervju - svarar på supporterskepsisen: "Är väl känt"

Det var efter många turer som Fredrik Reinfeldt valdes till ny ordförande i Svenska Fotbollförbundet. Han var valberedningens förslag och vann sedermera med 143 röster mot motparten Lars-Christer Olssons 111.

Reinfeldt berättar vad han noterat under första tiden i rollen.

- Det är mycket som pekar i rätt riktning för svensk fotboll, säger han.

Det är ett uppdrag som tar upp mycket av hans tid - men det har gått att kombinera med övriga uppdrag, menar han.

- Jag har varit tydlig med att det går att förena med annat. Det är fortsatt min absoluta känsla. Det uppdrag jag har för svensk besöksnäring, det är skiljer sig åt mot detta, men det ligger rätt nära varandra gällande att få Sverige att fungera och att få små orter att känna samhörighet och utveckling.

Före och under tiden som ordförande har en av de främsta diskussionerna handlat om ifrågasättandet kring hans tillgänglighet i media.

- Jag kommer från en mediahantering och erfarenhet över 25 år som har präglat mig och jag känner en respekt för den rollfördelning som gäller här. Det finns granskande journalister, krönikörer, människor som tycker saker och frågar. Jag har ett uppdrag att företräda svensk fotboll. Det är inte samma uppdrag. Jag vill göra det med professionalism.

- Jag gör det med delvis mina och förbundets utgångspunkter. Jag tycker nog att jag är tillgänglig, men inte dygnet runt och på andras villkor. Jag har aldrig arbetat så. Jag tycker att det ingår i sättet att se på mediaarbete. Jag skulle nog säga att jag i princip varje vecka sedan jag tillträdde haft medieaktiviteter.

Men det är inte den enda kritiken som Reinfeldt har fått utstå. Supportrar har tydligt varit skeptiska mot honom.

- Det är bättre att fråga de supportrarna. Jag vill inte spekulera kring det.

Ligger presskonferensen som du höll kring Magnus Perssons avgång (Djurgården) där han kände sig hotad där supportrarna säger att han inte var det, till grund för det här?

- Jag är inte säker på att alla minns det. Det är många år sedan. Jag har med en dåres envishet påpekat att jag inte höll en presskonferens. Det som händer är att många mediarepresentanter vill ha en kommentar kring något som har hänt och då gör jag mig tillgänglig, samma med det som hände under Stockholmsderbyt här nyligen. Det är alltså inte jag som kallar till presskonferens.

- Mycket av det har varit oacceptabelt och lett till allvarliga frågor. Men det är väl känt att om man berättar för en del män att de har fel så tror de att de har rätt att använda våld och ordningsstörningar som ett känslouttryck för sitt lag som spelat dåligt.

- Att de inte håller med mig när jag säger det är väl känt. En del av de som begår de handlingarna har blivit dömda till det sedan tidigare och har rätt problematiska ideologiska uppfattningar som är kända av polis. Det är inte säkert att jag är deras största idol i livet, men låt inte detta vara styrande, för jag tycker inte det har präglat det arbete som jag nu gör och jag kan inte ha det som utgångspunkt. Jag måste företräda hela den svenska fotbollen och idén att svensk fotboll tillhör alla och att alla ska få vara på fotbollens match. De där elementen som stör är direkt skadligt för trygghetskänslan för barn och barnfamiljer och för andra.

Fotbollsrörelsen, för oss som har följt den, har ändå varit lite polariserad, dels ett strandat försök att slå ihop ex antal distrikt till färre distrikt och annat. Hur upplever du polariseringen?

- Jag tror att vi är uppe i elva typer av samordningar mellan distrikt och det är ett bättre sätt att göra det. Det kommer mer underifrån och är nära. I grunden tycker jag nog att vi har en samhörighet kring hur det ska utvecklas.

Upplever du fotbollsrörelsen som polariserad?

- Men sedan också bredd och folkrörelseperspektivet med viljan att varje tjej, varje kille ska möta bra villkor för sitt fotbollsintresse med en annan typ av logik. Det är olikheter som ska samsas. Det är inte en omedelbar polarisering för mig, utan bara ett sätt att försöka förstå. Jag tycker att det gör uppdraget intressant. Det är en enhetlighet som gäller för svensk fotboll, utan det här är måste man lära sig om och diskutera.

Anläggningsbristen diskuteras ju ofta, inte minst i storstäder. Hur hoppfull är du om att det kan bli bättre?

- När många vill börja spela fotboll på kort tid, så är det svårt att hitta plats. Jag följde padelns enorma uppgång, nu förs det en diskussion om det byggdes för många hallar. Fotbollsanläggningar är svårare, eftersom de är större. Signalerna jag får är att det är trångt i Stockholm och storstäder. Det är en ständig diskussion i den tillströmning som sker i Stockholm. Det är en viktig fråga när vi ska förstå hur fotboll ska utvecklas.

En anläggningsfråga är en ju en träningsanläggning för svensk fotboll i stort. Hur troligt är det att det blir en sådan anläggning?

RF (Riksidrottsförbundet) har en ny ordförande som är en äldre man, SOK (Sveriges Olympiska Kommitté) samma. Nu SvFF med en man. Hur ser du på det här att kvinnor inte kommer fram till de här positionerna?

- Den diskussionen fanns ju kring mitt tillsättande och det var en kampanj med flera kandidater. Alltid svårt som man att svara på varför det inte finns fler kvinnor, när det finns få platser att tala om. Men det är ett viktigt konstaterande att det ser ut så. Vi har en kvinnlig vice ordförande och har bra balanser i förbundsstyrelsen.

- Jag har i de uppdrag jag haft varit tydlig med vikten av att det finns en balans mellan män och kvinnor för att jag tror att det avspeglar sig i hur verksamheter utformas. Jag är välbekant med diskussionen om det verkligen finns resurser och intresse för hur damfotbollen utvecklas. Jag tycker att allt jag möter så finns stora förväntningar och insatser för att utveckla damfotbollen.

Apropå balans. Där är det ju en stor brist på mångfald i både ledarstab och förbundsstyrelse. Hur ser du på det?

- Ja, dit kan vi ju också addera distrikten till det. Där är det ju en större obalans. Den verkliga skillnaden, som ju också skiljer sig ifrån hur det ser ut på planen om vi ska vara ärliga är personer med utländsk bakgrund. I Sverige är ju 20 procent av befolkningen utlandsfödd, det är också en sådan fråga. Hur kan vi fånga det i våra utbildningsinsatser? Hur kan vi få spelare att vilja gå vidare efter sina karriärer i andra förtroendeuppdrag?

Nu letar ni en ny generalsekreterare (Håkan Sjöstrand avslutar sin tjänst senare i år). Vad är det ni letar efter?

- En person som kan mycket fotboll. En bra representant för svensk fotboll. Vi har inlett en process och har lagt ut en annons. Vi har tagit in rekryteringskommitté som jobbar med detta och tar hjälp utifrån. Till hösten ska vi kunna presentera ett nytt namn.

Hur viktigt är det att det blir en kvinna?

- Det är många aspekter vi ska titta på. Jag gör mig inte otjänsten att beskriva en profil som sedan kanske itne stämmer med slutresultatet. Men jag är väl medveten om olika aspekter.

Just nu är det ju skakningar på rättighetssidan. Vi har sett både hos C More, Viaplay och Discovery+ att det skruvas ner. Vilken oro har du att intäkter kanske inte kommer in i samma utsträckning?

- Jag tycker att utgångspunkten är rätt, att det skakas om. Jag såg den väldiga nedväxlingen av Viaplay och att det är omfattande turbulens. Det är inte många rättighetsägare vi har och det är i den miljön som budgivningen ska komma. Hur kommer det påverka resurserna som finns? När jag tittar några år bakåt så konstateras att det är uppväxlingar av faktor tio på kort tid.

- Här har nog många tagit för givet att det är en ökning som vi bara sett början på. Det som har hänt skakar om och vi ska inte ta saker för givet. Här kan det komma till ett ifrågasättande om rättighetsvärdena är rätt. Detta är fotbollens elitfinansiering, men inte bara det, utan också bredare än så.

Viaplay har ju de stora avtalen, är du orolig med anledning av det?

- Så ska jag inte uttrycka mig. Det är ingångna avtal, vi förutsätta att de respekteras. Men vi ska ju vara kunniga i vad som sker i vår omvärld. Det var en brant nedvärdering som skedde av Viaplay på kort tid och kopplat till att de skrev ner sina kommande målsättningar. Det är bättre att ta det i diskussion med dem. Men det slående är att det inte är många som bjuder på den nordisksvenska rättighetsmarknaden.

- Det är imponerande, främst på herrsidan, att det ändå ansetts finnas stora värden och att ligan utvecklats fint. Damallsvenskan är fortsatt en diskussion, vi talar nu om tioprocentiga ökningar av publiktillströmning men man kan ju då också snabbt konstatera att bland annat lag som IFK Norrköping står för den. Där står det fortfarande och väger.

Svenska Fotbollförbundet har länge jobbat med den norske agenten Rune Hauge, som har ett bolag. Man har betalat hans ersättningar till ett skatteparadis. Kommer det fortsätta?

- Det här med skattefrågor ska man koppla till hur rättssystem och regelverk ser ut. Man ska vara försiktig med att moralisera, eftersom det då blir lätt att peka finger kring saker som ofta gör att man missar delar. Här har det skett en väldig utveckling via G7 och EU. Att man har blivit tydligare kring hur man ser på regelverk och användandet av affärer kopplat till skattegynnade områden, bland annat kanalöarna.

- Jag har konstaterat att det är där vi är. Samarbetet med den här enskilda personen går tillbaka till Lars Åke Lagrells tid och det är inget nytt. Vad jag förstått är parterna nöjda med samarbetet.

Agentfrågan finns ju i klubbfotbollen, framför allt på herrsidan, där man påpekat att kriminella kommit in. Hur ser du på det?

- Vi vill inte ha en fotboll där spelare lägger sig eller gynnar bakomliggande syften. I och med att pengarna växer så är det ett växande problem. Nu kommer Fifa med licenser och det tycker vi är bra. Vi vill att man ska kunna följa upp regler och det gör oss en möjlighet att stå emot enorma ekonomiska krafter som kommer här. Vi vet att många av de svenska spelarna är kopplade till agenter med bättre syften.

Sportsligt för herrarna. Hur viktigt är det att Sverige når EM? Framför allt ekonomiskt?

Hade det blivit fler förändringar om Sverige inte når EM?

- Vill inte spekulera i det, men nu har vi i alla fall inte behövt göra någonting med anledning av vår nuvarande budget.

Vill du att Janne blir kvar om Sverige missar EM?

- Jag vill inte gå in på det på förhand. Men det är förbundsstyrelsen som fattar det beslutet.

Ett medaljmål har förbundet har alltid haft på damerna som åker till Nya Zeeland och Australien. Hur ser du på det?

- Jag skulle nog säga att ett lag som är rankat trea i världen kan ha förhoppningar i de banorna, men vi har inte uttryckt medaljmål. Vi ska vara klara över att det är rätt imponerande att Sverige klarat att hålla den positionen. När jag ser på de investeringar som gjorts i stora fotbollsnationer så pekar mycket på att vi kommer att få en väsentligt hårdare konkurrens på damsidan.



- Mot det ska då ställas att Sverige har varit väldigt bra på att utbilda unga flick- och damgenerationer. Det hör jag från många håll. Det försvarar då våra höga positioner. Vi kommer få det tuffare och tuffare, och det kommer vi känna på VM.

Du står bakom 51-procentsregeln i Sverige. Med tanke på kommersialiseringen internationellt, ser du något hot mot fotbollen?

- Nej, det kan jag inte påstå. Det finns en så bred samsyn kring den. Risken skulle då uppenbart vara att det blir för lite pengar i svensk fotboll. Vi har en sådan diskussion, kring hur välrankad allsvenskan är och om vi lyckas behålla våra spelare, men jag noterar samtidigt att vi börjar få klubbar som är väldigt imponerande.

- Malmö omsätter ju nästan halv miljard och Djurgården och Häcken ligger väl inte långt efter. Vi har också sett en utveckling där svenska klubbar på herrsidan växlar upp till större omsättningar fullt förenliga till föreningsdemokratin.

Förbundsstyrelsen sköt ju upp beslutet kring VAR i svensk fotboll. Du har ju varit öppen med att vi kanske kommer dit. Tror du att Uefa kommer tvinga Sverige att införa?

- Jag vill inte spekulera, men jag har undrat. Det blir ju konstigt när alla högre rankade ligor i Europa använder VAR. Jag tror det blir svårt att leva i en framtid utan VAR, men vi pressar inte på för ett beslut.



- Vi håller en diskussion kring det innehållsliga kring VAR, det kan jobbas med på olika sätt. Det finns kostnadsaspekter. Jag noterade faktiskt nu i början på allsvenskan att det under varje omgång uppkommer situationer där folk, som eventuellt inte vill ha VAR, åtminstone gör referenser till vad det hade betytt.

Du är ju nu vald på två år och kan som längst sitta i tolv. Hur länge planerar du att sitta?

- Låt oss börja med två år åtminstone.