Frisyren skakade om världen - ber om ursäkt: "Förlåt till alla mammor"

Ronaldo var det stora kungen av VM 2002. Anfallaren vann skytteligan när hans Brasilien blev världsmästare efter finalvinst (2-0) - där Ronaldo gjorde båda målen. Trots hans smått magiska insatser i mästerskapet - finns det en sak som stal uppmärksamheten. Frisyren. En svart triangel på framsidan av skallen blev en stor hit bland världens ungdomar.

I en intervju med Sports Illustrated går han ut och ber om förlåtelse för tilltaget.

- Jag ber om ursäkt till alla mammor som fick se sina söner skaffa samma frisyr, säger han till tidningen och fortsätter:

- Jag frågade mina lagkamrater om de gillade frisyren och de sa: ”nej, den är fruktansvärd, gör dig av med den”.

Under sin landslagskarriär gjorde Ronaldo 62 mål på 98 matcher. Han representerade klubbar som Real Madrid, Barcelona och Inter. Numera är 44-åringen president i La Liga-klubben Real Valladolid.

💇‍♂️ @Ronaldo says sorry to all mothers around the 🌎 for that 2002 haircut 💈 pic.twitter.com/f5B0FrsrGo