Skadebekymmer har stoppat Anders Christiansen från att bli uttagen i Danmarks landslag tidigare under hösten. Men nu är Malmö FF:s lagkapten med i truppen som ska ta sig an Sverige, Island och Belgien under november månad.

Förbundskaptenen Kasper Hjulmand presenterade truppen under tisdagen.

Matchen mot Sverige är en träningslandskamp. Island och Belgien ställs Danmark mot i Nations League.