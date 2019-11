Gomez tvingas lämna landslaget med skada: ”Vi skrattade åt hur löjligt det var”

De engelska landslagskollegorna Joe Gomez och Raheem Sterling hamnade i bråk när laget samlades i måndags. Bråket kom bara en dag efter att duon rök ihop när Liverpool och Manchester City möttes i ett intensivt toppmöte i Premier League.

Sterling blev petad mot Montenegro i torsdags på grund av bråket, medan Gomez fick hoppa in i slutet av matchen. Då möttes försvararen av burop av de engelska fansen.

På lördagen fick Gomez lämna landslaget med en skada, vilket gör att han missar söndagens match mot Kosovo.

- Man skulle inte kunna hitta på det om man försökte. Han är verkligen okej. Han fick en smäll mot sitt knä i går. Vi undersökte det och jag tror att han kommer vara okej om ett par dagar. Men han kunde inte träna i dag så det var ett enkelt beslut. Nu är en bra möjlighet för honom att åka hem och släppa allt, säger den engelska förbundskapten Gareth Southgate enligt Sky Sports.

Efter matchen gick Raheem Sterling ut och tog sin lagkamrat i försvar.

"Det var jobbigt för mig att se min lagkamrat bli utbuad för något som var mitt fel. Joe har inte gjort något fel. För mig var det fel med tanke på att någon som arbetar så hårt ska inte bli utbuad, särskilt inte efter en vecka som den här. Jag tar fullt ansvar för det jag har gjort och har accepterat konsekvenserna", skrev han på Twitter.

Southgate var glad över sina spelares agerande under veckan efter bråket.

- Det glädjande för mig var att vi fick tillbaka honom på planen. Tweeten Raheem skickade ut häromdagen var slutet på hela incidenten, säger Southgate.

- Vi skrattade faktiskt åt hur löjligt det var att han fick åka hem. Han har haft en svår vecka men det är en vecka som kommer göra honom starkare och han har hanterat det riktigt bra.

Förutom Gomez tvingades även lagkamraten Jordan Henderson lämna landslaget med sjukdom, medan James Maddison kan missa matchen med en vadskada.

Englands möte med Kosovo senare under söndagen visas på 12, C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 17.50.