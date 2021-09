Grekisk press: Tålamodet med förbundskaptenen slut - guldhjälte kan ersätta

Greklands förbundskapten Johan van't Schip är pressad inför kvällens VM-kvalmatch hemma mot Sverige. Efter 1-1 mot Kosovo senast står grekerna på tre poäng efter lika många matcher och är nu piskat att vinna mot Sverige för att fortsatt ha en reell chans att kvalificera sig till nästa års VM.

57-åringen, som varit Greklands förbundskapten sedan sommaren 2019, fick exempelvis ett tufft påstående riktat mot sig under tisdagens presskonferens. En grekisk journalist sa att de grekiska supportrarna inte tror att laget kan ta sig till VM längre och att deras förtroende för van't Schip är förbrukat - och följde sedan upp med en fråga till förbundskaptenen om hur han ser på att han kan få sparken efter matchen mot Sverige.

Då valde Greklands presschef att bryta in och kommentera:

- Ingen kan tala för alla supportrar. Det där är bara en personlig åsikt från dig som journalist.

Det talas om att van't Schip behöver en seger mot Sverige för att få vara kvar, men de grekiska sporttidningarna är förbi det stadiet. Diskussionen rör i stället vem som ska bli hans ersättare. Gazzetta menar att "nedräkningen började i söndags", efter 1-1 mot Kosovo, och har Traianos Dellas, en av guldhjältarna från EM 2004, som en av favoriterna. En annan favorit är förre landslagsspelaren Giorgos Donis.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.