Hamad med debut – när Irak vann i VM-kvalet

Jiloan Hamad har bytt Sveriges landslag mot Iraks. Under torsdagen gjorde mittfältaren debut för sitt nya landslag när Irak besegrade Hong Kong med 2-0 i VM-kvalet.

Jiloan Hamad, numera i kroatiska Gorica, valde förra vintern att byta landslag från Sverige till Irak. Mittfältaren har fått vänta länge på att allt pappersarbete skulle lösas innan han har kunnat göra debut. I maj togs han för andra gången ut till Iraks landslag, men missade den samlingen på grund av pappersstrulet.

Nu har Hamad till slut fått göra sin debut i den irakiska dressen.

Den före detta Hammarby- och Malmö FF-mittfältaren ersatte Amjad Attwan en kvart in på den andra halvleken när Irak under torsdagen tog emot Hong Kong i VM-kvalet. 28-åringen kom in vid ställningen 1-0 till hemmalaget, efter mål av Mohanad Ali, och var på planen när Ali Adnan avgjorde matchen med sitt 2-0-mål på straff.

Irak står efter två spelade matcher i VM-kvalet på fyra poäng, två poäng bakom Iran som har tagit full pott.