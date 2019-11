Här är lagen som gör upp i EM-kvalets play off - Fotbollskanalen sänder lottningen på fredag

På fredag lottas play off-rundan i EM-kvalet för att bestämma vilka lag som gör upp i de fyra olika vägarna. Play off-rundan baseras delvis på förra höstens Nations League, där 16 lag gör upp i de fyra olika divisionerna med en plats tillgänglig i varje division. Play off-spelet innehåller två semifinaler med enkelmöte i varje division, där segrarna möts i en final i enkelmöte om vilket lag som tar sig till EM. Samtliga semifinaler spelas den 26 mars och samtliga finaler spelas den 31 mars. Hemmalagen i semifinalen är de två högst rankade lagen i respektive division, medan hemmaplansfördelen i finalen kommer att lottas under fredagen.

Playoff-uppställningen ser ut som följer:

A-divisionen: Island mot Ungern/Rumänien, Bulgarien/Israel mot Israel/Ungern

B-divisionen: Bosnien, Slovakien, Irland, Nordirland

C-divisionen: Skottland mot Bulgarien/Israel/Ungern/Rumänien, Norge mot Serbien

D-divisionen: Georgien, Nordmakedonien, Kosovo, Vitryssland

Bara Island missade att kvalificera sig till EM genom det vanliga kvalspelet från League A, vilket gör att den divisionen måste fyllas upp med tre andra lag från lägre divisioner. Eftersom League B inte har några ytterligare lag tillgängliga än de fyra som gör upp i League B play off, kommer League A att fyllas på med tre lag från League C. De lagen kommer att lottas på fredag. Det som är känt på förhand är att Island kommer att spela på hemmaplan i semifinalen och de kommer att ställas mot antingen Ungern eller Rumänien. I den andra semifinalen är de möjliga hemmalagen Bulgarien och Israel och de möjliga bortalagen är Israel och Ungern.

I League B var det fyra lag som missade EM (Bosnien, Slovakien, Irland, Nordirland), vilket gör att just de fyra lagen gör upp om League B plats i turneringen. I semifinalerna kommer Bosnien ta emot Nordirland och Irland åker till Slovakien innan vinnarna från semifinalerna gör upp om EM-platsen i en final.

I League C missade tre av gruppvinnarna EM genom kvalspelet (bara Finland gick vidare till EM), vilket innebär att ett fjärde lag kommer att tillkomma till play off från League C. De fyra bäst rankade lagen efter gruppvinnarna i League C är Bulgarien, Israel, Ungern, och Rumänien. Av de lagen kommer ett att lottas in i League C, medan de tre övriga lagen kommer att göra upp med Island i League A om en plats. I League C är det redan klart att Norges semifinalmotståndare kommer att bli Serbien på hemmaplan, medan det fjärde laget som lottas in i League C kommer att ställas mot Skottland på bortaplan.

I League D är det de fyra gruppvinnarna Georgien, Nordmakedonien, Kosovo, Vitryssland som gör upp om platsen till nästa sommars turnering. I semifinalen kommer Georgien att möta Vitryssland och Nordmakedonien ställs mot Kosovo, innan vinnarna gör upp i finalen.

Samtliga lag som tar sig till EM via play off kommer att vara seedade i den fjärde och sista seedningsgruppen till turneringen nästa sommar. Den lottningen sker den 30 november.

Lottningen sänds live på Fotbollskanalen på fredag, med start 12.00.