Ilskan efter kritiken mot Balotelli: "Har varken intelligens eller stil"

Mario Balotelli stod för en svag insats i helgens landskamp mot Polen. I Italiensk media är man nu rörande överens om att anfallaren kommer att ersättas till mötet med Portugal under måndagen. La Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport skriver båda att Balotelli kommer att förpassas till bänken och att Domenico Berardi, Federico Chiesa och Ciro Immobile kommer att utgöra anfallstrion.

Balotelli får efter matchen mot Polen kritik. Den tidigare förbundskaptenen och Milan-tränaren Arrigo Sacchi, som numera är krönikör för La Gazzetta dello Sport, kommenterade Balotellis insats i en bisats med: ”I fotbollen är intelligens viktigare än fötter.”

Han får nu svar på tal av spelarens agent, Mino Raiola, som knappast är känd för att lägga några fingrar emellan.

- Sacchi visar att han varken har intelligens eller stil. Jag förstår inte varför vi ska behöva lyssna på någon som lever på gamla lagrar, och tar åt sig äran för att ha lett ett Milan som var så bra att det kunde vunnit utan tränare, säger han, enligt tidningen.

Balotelli själv då? På Insta stories skrev han, ”Förstör inte en bra dag genom att tänka på en dålig gårdag. Släpp den”, och tillägget, ”Jag är stark, och du?”.

