Under lördagskvällen tar Irland emot USA i en träningslandskamp och hemmalaget Irland väljer att stå upp för allas lika rättigheter. I mötet med USA kommer spelarnas tröjnummer att vara regnbågsfärgade.

På sitt Twitterkonto skriver det irländska fotbollsförbundet:

”Baksidan på morgondagens matchställ. Inte bara ett nummer, detta är ett ställningstagande. Irland stöttar HBTQ-personers rättigheter”

The back of tomorrow’s match kit. Not just a number, this is a statement. Ireland, supporting #LGBT rights. 🏳️‍🌈🇮🇪 #EqualGame #COYBIG #COYGIG #IRLUSA pic.twitter.com/Becg6ki0VW