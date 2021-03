Islamovic segerviss inför Norge-matchen: "Vi kommer att vinna"

Rosenborg-anfallaren Dino Islamovic gjorde i januari i fjol debut i Sveriges A-landslag, men tog sedan beslut om att representera Montenegros landslag. 27-åringen har sedan dess blivit uttagen i Montenegros trupp flera gånger och har sju A-landskamper på cv:t.

Montenegro har i år inlett VM-kvalet på bästa möjliga vis med två raka segrar mot Lettland och Gibraltar och under onsdagen ställs Islamovics landslag mot Norge i kvalspelet.

Islamovic kom inte till spel mot Lettland och Gibraltar, men är nu segerviss inför mötet med Ståle Solbakkens norska landslag.

- Jag tror på seger. Jag tror att vi kommer att vinna. Vi har åtminstone stora chanser för att göra det, säger han till norska TV2 och menar samtidigt att Norge har ett starkt landslag.

- Norge har många bra spelare. Det har kommit fram väldigt många bra senaste åren. Det går inte att bortse från Haaland och det han har gjort i Dortmund. Sørloth vann skytteligan i Turkiet och de har även Ødegaard.

Islamovic fruktar däremot inte Norges anfallsstjärna Erling Braut Haaland.

- Jag har inte tänkt på det. Jag fokuserar bara på matchen, jag tänker inte på Haaland.

Matchen börjar klockan 20.45 under tisdagen och sänds på C More Fotboll, TV12 och streamat på cmore.se.