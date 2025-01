Janne Andersson ryktas vara i samtal om nytt landslagsjobb

Sedan Åge Hareiede lämnade jobbet har det isländska förbundet jagat en ny förbundskapten för sitt herrlandslag. Nu kopplas Janne Andersson ihop med positionen.

De senaste veckorna har det i isländsk press spekulerats i att Andersson kan vara en tänkbar kandidat och nu har ryktena blivit allt mer skarpa.

Sajten fotbolti.net rapporterar under torsdagen att Vikingurs succétränare Arnar Gunnlaugsson träffade det isländska förbundet under morgonen och att Freyr Alexandersson, som också är ett alternativ men som just nu ser ut att ta över norska Brann, hade ett möte med förbundet under onsdagen.

Men förbundet har också bestämt sig för att ha samtal med en tredje kandidat och den personen ska vara utländsk, enligt fotbolti.net.

Sajten skriver att det inte bekräftats att det är tal om Janne Andersson, men att det är "troligt" att det rör sig om svensken.

Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta att Per Mathias Högmo var aktuell för det isländska landslaget men han presenterades av den norska klubben Molde under torsdagen. Därmed har de utländska alternativen blivit färre för Island.

Janne Andersson har inte haft något tränarjobb sedan han slutade som förbundskapten för Sveriges herrlandslag, i november 2023. Därefter har han varit på tapeten för landslag som Nigeria och Lettland utan att det lett till något kontrakt.

Fotbollskanalen har sökt Janne Andersson