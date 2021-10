Janne Anderssons ilska över påstådda rasismen mot Elanga: "Det är bedrövligt"

Under tisdagens EM-kvalmatch mellan Sveriges och Italiens U21-landslag vittnade Anthony Elanga om att han blev utsatt för rasism av en italiensk spelare i slutminuterna. Svenska Fotbollförbundet lämnade under onsdagen in en polisanmälan i Monza, Italien, där matchen spelades. Uefa har också meddelat att man har tillsatt en utredare för att genomföra en disciplinär utredning kring "de incidenter som påstås ha inträffat".

Morgonpasset i P3 gästades av herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson som fick chansen att kommentera händelsen.

- Jag hoppas verkligen att när det (rasism) inträffar att man anmäler det precis på det sättet som man gjorde i matchen i tisdags mot Anthony Elanga i Italien. Att man agerar på det sättet, för det är så klart bedrövligt över huvud taget att man får göra på det sättet, eller att någon tar sig rätten att uttrycka sig på det sättet som blir gjort här, säger han i Morgonpasset i P3.

Andersson kan vidare inte minnas en match, där rasism har förekommit, som han själv varit en del av.

- Vilket jag är väldigt tacksam för. Jag skulle bli oerhört ilsken. Men självklart har det förekommit och det kan vara så att det har förekommit och inte har anmälts eller uppmärksammats på samma sätt. Det är bedrövligt när det händer och vi ska slå ner det på alla sätt och vis. Det är fullständigt självklart, säger han och fortsätter:

- All form av översitteri, pennalism och rasism vill vi inte ha inom fotbollen. Idrotten ska stå för någonting helt annat. Tyvärr är idrotten en spegling av samhället och i vissa länder förekommer det ju mer och på olika sätt. Men så här får vi inte ha det.