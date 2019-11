Joel Asoro uttagen till U21-landslagets sista EM-kvalmöte i år

Med tre matcher i bagaget så står Sveriges U21-landslag inför årets sista EM-kval möte med Irland. Roland Nilsson presenterade tre förändringar i truppen, Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg är båda kallade till Janne Anderssons A-lag och in kommer istället Kristopher Da Graca som inte blev uttagen till förra trupp-uttagningen. Även Joel Asoro blev uttagen idag spelaren är just nu på lån från Swansea City till FC Groningen. Precis som Viktor Johansson kom in istället för Marko Johansson.

- En del av U21-landslagets arbete är att fostra A-landslagsspelare och nu är det tre spelare från den här U21-kullen som är uppe i A-landslaget. Det är jättekul framförallt för spelarna och svensk fotboll att yngre förmågor tar sig hela vägen upp. Jag önskar dem stort lycka till, säger Nilsson på dagens landslagsuttagning.

Om de tre nya spelarna säger han:

- Alla tre har gjort bra ifrån sig och det ska bli väldigt spännande att se dem i vår miljö under den här samlingen.



Med tuffa förluster i ryggsäcken så tror Roland Nillson att även detta bortamöte kommer bli en utmaning men han ser fram emot det.



- Det blir en tuff bortamatch för oss men jag ser väldigt mycket fram emot det. Vi har många spelare i Allsvenskan som nu har slutat spela då ligan är avslutad. Det dröjer ett tag till nästa match för dessa spelare, men vi ska se till att klara av det på ett bra sätt, speciellt den mentala biten. Att vi ligger kvar på högsta nivån med koncentrationen, säger Roland Nilsson.