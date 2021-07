JUST NU: Hattrick av brasilianske PL-stjärnan

I den senaste OS-finalen segrade Brasilien efter straffavgörande mot Tyskland. Idag (torsdag) möttes de båda jättarna i respektive nations första gruppspelsmatch. Och det skulle smälla direkt.

Efter sex minuter frispelades Everton-stjärnan Richarlison i djupled. Det första avslutet gick rakt på målvakten Florian Müller men den efterföljande returen kunde anfallaren dunka in.

Tvåan skulle komma en kvart senare. Vänsterbacken Guilherme Arana tog sig runt på kanten och skickade in ett inlägg. Där kom Richarlison framstormande och nickade in 2-0.

Everton-stjärnan var inte nöjd där. Efter en halvtimme fick han bollen till vänster, vek in och avlossade skott. Hattrick. På Twitter kunde vi se hur Everton skickade ut mystweet efter mystweet kring brassens uppvisning.

Efter en tilltrasslad situation i Tysklands straffområde tilldömdes Brasilien straff med sekunder kvar av halvleken. Fram stegade såklart en målsugen Rich... Fast nej. Istället fick Hertha Berlin-anfallaren Matheus Cunha chansen. 22-åringen tog sats, trippade fram på Neymar-manér och... missade.

Statistiktjänsten Squawka kom med anmärkningsvärda siffror i paus. Richarlison gjorde fler mål i första halvlek än antal lyckade passningar (två).

Matchen pågår.

Richy is on 🔥!



Two goals already in the first half of @CBF_Futebol's opening game at #Tokyo2020. 🇧🇷💙 https://t.co/HRMmW2ThXG