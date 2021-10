JUST NU: Italien och Belgien gör upp om tredjeplatsen i Nations League

Under söndagen var det dags för Nations League-slutspelet att avgöras i Italien. Först ut var bronsmatchen mellan värdnationen och Belgien. Italien föll med 1-2 mot Spanien i sin semifinal i onsdags, medan Belgien förlorade med 2-3 mot Frankrike i torsdagens semifinal.

När startelvorna till söndagens bronsmatch presenterades stod det klart att Italiens förbundskapten Roberto Mancini gjorde fem ändringar från semifinalen, medan Belgiens dito Roberto Martinez bytte ut tre spelare. Två av ändringarna var framtvingade, då Romelu Lukaku och Kevin De Bruyne lämnat samlingen i förtid.

Belgiske målvakten Thibaut Courtois, som erkänt att han ser på matchen som meningslös, fanns dock mellan stolparna från start.

Startelvor:

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella, Locatelli, Pellegrini - Berardi, Raspadori, Chiesa

Belgien: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans, Saelemakers - Vanaken, Batshuayi, Carrasco

Matchen sänds på TV4, C More Fotboll samt streamat på C More. Avspark 15:00.