JUST NU: Selmani slår till med första landslagsmålet

Hammarby-anfallaren Astrit Selmani, 24, gjorde i fjol A-landslagsdebut för Kosovos landslag mot Sverige på Friends Arena i VM-kvalet. Under torsdagskvällen spelade han från start i träningsmötet med Burkina Faso, och bjöd även på ett mål.

I den 23:e minuten slog Selmani till, utökade till 2-0 och fick fira sitt första mål i landslagströjan. Målet var dessutom läckert, då han smekte upp bollen i bortre burgaveln.

Selmani har nu gjort ett mål på fem landskamper med Kosovo.

⏰️ 23' | Astrit Selmani with absolute beauty there.



Wow, what a goal that was!#KOSBFA | 🇽🇰2–0🇧🇫 pic.twitter.com/NeQTbDMxF3