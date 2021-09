JUST NU: Skandalscener i stormötet - matchen avbryts

När Argentina gästade Brasilien i det sydamerikanska VM-kvalet under söndagskvällen reste fyra argentinska Premier League-spelare in till Brasilien för att delta i matchen. Det rörde sig om Aston Villas Emiliano Martínez och Emiliano Buendia samt Tottenhams Cristian Romero och Giovani Lo Celso.

Brasilien har strikta coronarestriktioner och landet släpper inte in personer som varit i Storbritannien de senaste 14 dagarna. Trots det valde Argentina att skicka de fyra Premier League-spelarna till bortamatchen mot Brasilien utan att spelarna hade genomgått den obligatoriska karantänstiden.

De fyra spelarna fick tillåtelse av den sydamerikanska fotbollskonfederationen Conmebol att resa in i Brasilien för att delta i matchen, men de fick ingen tillåtelse från de brasilianska hälsomyndigheterna.

Bara några minuter in i matchen, där tre av Argentinas Premier League-spelare fanns med från start, gick därför personer från det brasilianska hälsoministeriet helt enkelt in på planen för att avbryta matchen. Detta med uppdraget att plocka av de berörda spelarna och deportera dem från Brasilien.

Senare under söndagskvällen bekräftade Conmebol att matchen är uppskjuten efter domarbeslut. Domaren kommer senare att lämna en rapport till Fifas disciplinära kommitté som ska ta beslut om påföljder.

Den brasilianska regeringen hävdar att de argentinska spelarna ljög i sina covid-protokoll innan de reste in i Brasilien, enligt spanska tidningen AS.

De argentinska spelarna och ledarna transporterades bort från arenan i sin lagbuss under poliseskort, medan Brasiliens spelare stannade kvar inne på planen för att spela en internmatch på halvplan.

Brasilien står på 21 poäng av 21 möjliga i det sydamerikanska VM-kvalet. Argentina skuggar på andraplatsen med 15 poäng.

🚨🚨 Official: The #Brazilian government claims that #Argentinian players lied about their COVID protocols resulting on them having to stop the match 🚨🚨 pic.twitter.com/Jsds69xrTD