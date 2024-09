Klart: Haarala inkallad till Finlands landslag

Djurgårdens IF-förvärvet Santeri Haarala, 24, startade i helgen i förlusten mot Malmö FF på Eleda Stadion i allsvenskan, och får nu något att glädjas åt.

Finlands landslag meddelar under måndagen att Haarala kallas in till de kommande Nations League-matcherna, då Daniel Håkans har lämnat återbud. 24-åringen kan därmed få göra landslagsdebut under den här samlingen.

Vidare är även Djurgården-spelarna Adam Ståhl, Miro Tenho och Rasmus Schüller med på Finlands landslagssamling.

Finland möter på lördag Grekland, och på tisdag i nästa vecka England i B-divisionen.