Klart: Hamad byter till Iraks landslag: ”Tiden är rätt”

Jiloan Hamad har åtta A-landskamper för Sverige på meritlistan, men eftersom han fortfarande inte fått speltid i en tävlingsmatch för Blågult har möjligheten att byta landslag funnits. Den har mittfältaren nu utnyttjat.

28-åringen har tidigare bekräftat att han med stor sannolikhet kommer att representera Iraks landslag framöver och nu är allt spikat.

Till bilder på Twitter som förklarar att Hamad framöver ska representera Irak skriver mittfältaren:

”Väldigt glad över det här tillkännagivandet. Tiden är rätt och jag kan inte vänta på att få hjälpa laget att nå nya höjder”.

Hamad har de senaste två åren spelat för Hammarby i allsvenskan, men i vinter skrev han på för Incheon United i Sydkorea. Han har tidigare spelat för klubbar som Malmö FF, Hoffenheim och Standard Liège.

I asiatiska mästerskapen som nyligen avgjordes gick Irak till åttondelsfinal.

För Irak spelar även Häckens Ahmed Yasin och den tidigare Syrianska-spelaren Rebin Sulaka. Förre Östersund-spelaren Brwa Nouri meddelade nyligen att han slutar i landslaget.

