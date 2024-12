Klart: Iraks trupp presenterad

Irak vann i fjol Gulfcupen och deltar i slutet av december i årets upplaga av turneringen, där Bahrain, Jemen och Saudiarabien väntar i gruppspelet.

Nu står det klart hur Iraks trupp ser ut till mästerskapet, där flera spelare med svensk bakgrund är med. Det rör sig om Rebin Sulaka, Mohanad Jeahze, Peter Gwargis, Ahmed Yasin, Amir Al-Ammari och Amin Al-Hamawi.

Gulfcupen, som är en regional turnering, spelas i år i Kuwait. Första gången turneringen arrangerades var under 1970 och i år deltar åtta landslag.

Irak ställs mot Jemen den 22 december i premiären och därefter väntar Bahrain den 25 december och Saudiarabien den 28 december i gruppen.

🦁 The Lions' squad is finalised for the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait.



Ready to defend our title! 💪#Iraq #GulfCup2024 pic.twitter.com/c4uIm1ywoq