Klart: VM 2023 i Australien och Nya Zeeland

Frågan om vilket land som ska stå som arrangörer till VM 2023 har länge varit på tapeten. I veckan stod det klart att Japan fattade samma beslut som Brasilien gjorde då det japandska förbundet meddelade att de drog sig ur som potentiell arrangör till mästerskapet.

"Jag kunde inte bli mer besviken över att behöva fatta det här mycket svåra beslutet", sa det japanska förbundets president Kozo Tashima.

Under torsdagen sammanträdde Fifas exekutiv kommitté där ett slutgiltigt beslut fattades om vilket land som ska hålla i mästerskapet. Länderna det stod mellan var Colombia och Australien/Nya Zeeland och nu kommer Fifa med besked i frågan.

På sin hemsida meddelar Fifa att VM 2023 kommer att spelas i Australien/Nya Zeeland.

Den slutgiltiga röstningen gav ett resultat på 22-13 i Australien/Nya Zeelands favör gentemot Colombia. De flesta av Uefa:s och Conmebol:s representanter röstade för Colombia.

Final vote for 2023 Women's World Cup was 22-13, with a bunch of Europeans and South Americans siding with Colombia. Refreshingly, the votes are public this time around: https://t.co/HrzW0QMU3E