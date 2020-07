Klopp öppnar för landslag - Tyskland uppges intresserat

Jürgen Klopp tog över Liverpool hösten 2015, och sitter nu på ett kontrakt med klubben som går ut sommaren 2024.

I en intervju med SWR Sport berättar tysken om sina framtidsplaner.

- Fyra år till i Liverpool, och sedan ett år då jag inte gör något.

Sedan?

- Kanske en annan klubb, kanske ett landslag. Men om fem år kan världen se annorlunda ut.

Enligt Bild-journalisten Christian Falk är Klopp intresserad av att någon gång i framtiden ta över det tyska landslaget, och enligt Falk är intresset ömsesidigt från det tyska förbundet.

Klopp berättar även för SWR Sport att han planerar att bosätta sig i Tyskland efter karriären, troligen i Mainz, där han var aktiv som spelare och tränare mellan 1990 och 2008.

