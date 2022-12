Läckt mejl avslöjar: Fifa och Uefa hotar Ukraina med avstängning

UAF, det ukrainska fotbollförbundet har planerat ett virtuellt utskottsmöte för att diskutera om man ska ersätta den sittande presidenten i förbundet Andrij Pavelko efter att han arresterades förra månaden, anklagad för att ha missbrukat internationella biståndsmedel.

En grupp UAF-tjänstemän har nominerat Andrij Sjevtjenko, att ersätta honom.

Oleh Protasov, vice-president i det ukrainska fotbollförbundet har via sin Facebook-sida läckt ett mejl från Fifa och Uefa där det ukrainska förbundet hotas med avstängning på grund av metoderna man påstås ha använt för att få till mötet, detta enligt Twitter-kontot Zorya Londonsk som rapporterar om ukrainsk fotboll.

I mejlet underskrivet av Fatma Samoura och Theodore Theodoridis generalsekreterare i Fifa respsektive Uefa går följande att läsa:

"Vi noterar med stor oro att UAF:s verkställande kommittémedlemmar påstås vara pressade att underteckna förfrågningar om att hålla ett extra möte i UAF:s verkställande kommitté. I detta sammanhang vill vi påminna UAF om dess skyldighet, i enlighet Uefas:s stadgar, att hantera sina angelägenheter självständigt och utan otillbörligt inflytande från tredje part".

"Varje brott mot denna skyldighet kan leda till en avstängning av UAF:s medlemskap i FIFA och UEFA i enlighet med art.16 i FIFA:s stadgar och art. 9 i Uefa:s stadgar. Framöver hoppas vi innerligt att situationen kan lösas i godo och ber dig att göra det hålla oss informerade om utvecklingen i denna fråga så att vi kan utvärdera nödvändigheten av någon potentiella ytterligare steg"

Protasov, vice-presidenten skriver på sin Facebook-sida enligt "Zorya Londonsk" att bakgrunden till det hela har att göra med att att någon i Ukrainas regering ligger bakom försöken att avsätta UAF:s nuvarande president Pavelko och tvingar regionala chefer att kalla till ledningsmötet.

UAF have been threatened with SUSPENSION by FIFA & UEFA… 🤯



Ukrainian Association of Football Vice President Oleh Protasov has revealed a letter from FIFA & UEFA warning against an alleged UAF Exec Committee meeting that will see Shevchenko replace Pavelko as UAF President



🧵 pic.twitter.com/UaVnMbwgvs