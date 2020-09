Lindelöf om kravet på Blågult: "Måste själv ta ansvar"

Under lördagen spelar Sverige hemma mot Frankrike i Nations League, och på tisdag väntar Portugal på hemmaplan. Båda matcherna kommer att spelas utan publik, på grund av coronapandemin.

- Jag tror att alla spelarna är vana vid hur det är i de här tiderna, säger Blågults mittback Victor Nilsson Lindelöf.

Manchester United-stjärnan tror att de svenska spelarna kommer hantera situationen bra.

- Vi vet hur det är att göra det här. Vi har nog kommit in i det och förstått hur man ska gå in för sådana här matcher. Jag tror inte att det kommer vara några problem. Alla är väldigt professionella här.

- När du spelar inför publik kan du få en adrenalinkick av det. Det viktigaste när man inte spelar inför publik är att man själv tar ansvar för det och skapar det inom gruppen. Vi är en väldigt stark grupp och har många som kan ta för sig, så det tror jag inte kommer bli några problem.

Sampdoria-mittfältaren Albin Ekdal tror att mötet med Frankrike blir en annorlunda upplevelse.

- Jag har aldrig spelat en landskamp utan publik. Man förlorar lite av den här adrenalinkicken man behöver för att komma igång till 100 procent. Nu är jag ganska van efter 15 matcher i Italien. Men det är klart att det inte blir exakt samma gåshud när man går in och hela den biten, men vi får göra det bästa av situationen, säger Ekdal.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.