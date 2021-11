Liverpool-stjärnan lämnar England med skada - succéspelare ersätter

Under söndagen bekräftade det engelska landslaget att Liverpool-stjärnan Jordan Henderson tvingas lämna landslagssamlingen på grund av en mindre muskelskada. Mest som en försiktighetsåtgärd. 31-åringen återvänder därmed till klubblaget.

In i hans ställe kommer Premier League-succén Conor Gallagher, som till vardags spelar i Crystal Palace på lån från Chelsea. Gallagher gör sin andra säsong i den engelska högstaligan, efter att ha tillbringat fjolårssäsongen på lån hos West Brom, och har slagit igenom stort under säsongsinledningen med Palace.

21-åringen har noterats för fyra mål och två assist på elva framträdanden, samtidigt som han varit en av nyckelspelarna i den nye Palace-tränaren Patrick Vieiras lagbygge. Han har tillsammans med James McArthur och Cheikhou Koutaté utgjort det löp- och slitstarka mittfält som Vieira förlitar sin spelidé på.

Nu får han belöning för succén och kallas för första gången upp till det engelska landslaget. Han lämnar därmed det engelska U21-landslagets samling, där han hittills tillbringat landslagsuppehållet.

England möter San Marino på bortaplan i VM-kvalets sista omgång på måndag, där de behöver minst ett kryss för att säkra direktplats till VM i Qatar som gruppetta. Matchen kan streamas på cmore.se.

Congratulations to Conor Gallagher, who has been called up to the #ThreeLions squad for the first time! 🦁 pic.twitter.com/zhEcHPUd5R