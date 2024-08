Marocko körde över Egypten och tog OS-brons

Marocko vann OS-bronset efter att ha kört över Egypten i matchen om tredjepris.

Marocko tog ledningen efter 23 minuters spel. Abde Ezzalzouli befann sig precis innanför straffområdet och borrade in 1-0 i den bortre gaveln.

Succéspelaren Soufiane Rahimi, som öst in mål under OS, utökade kort därpå. Han höll sig framme på ett inlägg efter en hörna och knoppade in 2-0.

Marocko gjorde även 3-0 efter paus och den gången var det Bilal El Khannous som hittade rätt med ett välplacerat avslut.

Det slutade inte där. 20 minuter in i den andra akten när Soufiane Rahimi satt dit sitt andra mål i matchen. Och i den73:e minuten gjorde Marocko även 5-0 genom Akram Nakach.

Slutresultatet skrevs till 6-0 och det var PSG-stjärnan Acraf Hakimi som avslutade målskyttet.

Bronset är historiskt för Marocko som aldrig tidigare tagit en medalj i OS-fotbollen.

Finalen mellan Frankrike och Spanien spelas i morgon, fredag, med avsparkstid 18.00.