Messi rasar efter skandalscenerna: "Varför gör ni det här nu?"

Den argentinska Premier League-kvartetten Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Cristian Romero och Giovani Lo Celso bröt mot Brasiliens karantänsregler. Detta genom att resa in i landet för en VM-kvalmatch efter att ha varit i Storbritannien någon gång under de senaste 14 dagarna.

Det ledde till att det brasilianska hälsoministeriet helt sonika klev in på plan efter fem minuters spel för att plocka av de nämnda spelarna. Matchen blev sedermera uppskjuten.

Argentinas superstjärna Lionel Messi var efteråt kritisk till hälsomyndighetens agerande och det faktum att ingenting gjorts åt saken tidigare.

- Det är pinsamt. Vi har varit i Brasilien i tre dagar och ingenting har hänt, sa Messi till representanter för den brasilianska hälsomyndigheten.

Argentinas förbundskapten Lionel Scaloni är också kritisk.

- Det är sorgligt. Det var inte rätt tillfälle att göra det här. Det borde ha varit en fest för alla. Jag har inga ord. Som tränare försvarar jag mina spelare, säger Scaloni enligt The Guardian.

Lionel Messi to Brazilian health officials: "It's an embarrassment. We have been in Brazil for 3 days and nothing happened."