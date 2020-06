Migrantarbetare har arbetat i sju månader utan lön – riskerar nu att deporteras

I april avslöjade den tyska dokumentären "Gefangen in Katar" hur gästarbetarna bor i industriområdet Sanaya utanför Doha. Tusentals arbetare befinner sig i området där de bygger arenorna för VM i Qatar 2022. I dokumentären framkom det att många av dem var inspärrade i ett område där coronaviruset härjade fritt.

- Vi är inlåsta. Alla gator är blockerade. Polisen övervakar så att ingen lämnar området. Jag stannar här inne, annars vet jag inte vad som händer med mig, sa en av gästarbetarna då.

Människorättsorganisationen Amnesty har vid upprepade tillfällen beskrivit en brutal bild av hur arbetarnas situation ser ut. Bland annat har fler än hundra byggarbetare dött under sina arbetspass.

Och nu avslöjar Amnesty att ett hundratal migrantarbetare som är anställda för att färdigställa bygget av Al Bayt-arenan i Qatar har gått i upp till sju månader utan lön.

I pressmeddelandet går det också att läsa att Amnesty har tagit upp frågan med myndigheterna i Qatar, med Fifa och med the Supreme Committe for Delevery and Legacy, som är den instans som organiserar världsmästerskapet i Qatar, och att de efter det har börjat dela ut delar av lönerna. Stora summor saknas dock fortfarande.

- Migrantarbetare berättade för oss om hur svårt det har varit för dem att i månader arbeta obetalt på Al Bayt-stadion. De är oroliga för sina familjer, som är beroende av pengarna som de skickar hem för att betala sådant som skolavgifter och mediciner. Det här visar hur lätt det går att fortfarande utnyttja arbetstagare i Qatar - även när de jobbar med att färdigställa en av VM:s "kronjuveler". Vi har i flera år uppmanat Qatar att reformera sitt system men förändringarna har alldeles uppenbart inte skett snabbt nog, säger Steve Cockburn, chef för avdelningen som har hand om ekonomisk och social rättvisa på Amnesty.

Han fortsätter:

- Även om de betalningar som nyligen gjorts är en välkommen lättnad för arbetarna så har arrangörerna av Qatars VM berättat för oss att de har varit medvetna om förseningarna av löner sedan juli 2019. Det här väcker frågan om varför Qatar har tillåtit arbetare att fortsätta jobba i månader utan lön. Det ska inte krävas en Amnetsyutredning för att de ska få sin lön.

För stunden är arenabyggena nedstängda till följd av coronapandemin, men då Qatar Meta Coats (QMC, ett design- och byggbolag som utför fasadjobb på Al Bayt-arenan) inte har förnyat arbetstillstånden för sina anställda riskerar migrantarbetarna nu att sättas i förvar eller deporteras.