Morgan siktar på OS: ”Hoppas kunna vara tillbaka på planen så snabbt som möjligt”

Alex Morgan väntar barn i april, bara fyra månader innan OS inleds i Japan nästa sommar. Trots det siktar stjärnan på att vara med i turneringen, som har invigning den 24 juli.

- Jag hoppas att kunna vara tillbaka på planen så snabbt som möjligt. Jag vill ta mig tillbaka till landslaget och jag ser fram emot att spela i Tokyo, säger hon till USA Today.

Morgan har varit en av de mest tongivande spelarna i det amerikanska landslaget de senaste åren och under sommarens VM noterades hon för sex mål i turneringen, delat mest i VM tillsammans med Megan Rapinoe och Ellen White.

I slutet av oktober meddelade hon att hon och partnern Servando Carrasco, fotbollsspelare i LA Galaxy, väntade en dotter i april. Morgan är inte med i den amerikanska trupp som just nu är i Ohio för att möta Sverige i en landskamp, men hon hoppas kunna vara tillbaka på fotbollsplanen så fort det går.

- Det är många kvinnor som har tagit sig tillbaka till deras respektive idrotter efter en graviditet och de fortsätter att ha en framgångsrik familj medan de idrottar på den högsta nivån. Jag planerar att följa de fotspåren och att vara en av de kvinnor som har en familj och tar med mig min dotter till de städer jag ska spela i. Och jag vill fortsätta njuta av att spela den sport jag har spelat hela mitt liv, säger anfallaren.

Sveriges match mot USA visas på TV4, C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 01.25 under natten mot fredag.