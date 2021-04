Norge med ny protestaktion mot Qatar-VM

Erling Haalands Norge tog första steget när de inför sina landskamper, under den senaste samlingen, tog ställning mot Qatar-VM. Röster har sedan tidigare höjts i Norge kring en bojkott, efter en kartläggning av The Guardian som visade att 6500 gästarbetare dött.

Då kunde tittarna se herrlandslaget stå med en hand höjd i skyn med med tröjor där det stod "Human rights on and off the pitch". Norska NRK skriver att gesten med de fem fingrarna är den internationella symbolen för mänskliga rättigheter. Samma gest har tidigare använts i liknande protestaktioner.

Nu är det damlandslagets tur att ta ställning. Inför träningsmatchen mot Belgien gjorde spelarna en liknande protestaktion, där de skrivit bokstäver i handflatorna som tillsammans bildade "Human rights".