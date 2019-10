Norge vill förbättra stämningen på Ullevål - inspirerade av Sveriges ljudnivå

Under förra EM-kvalsamlingen spelade Sverige och Norge 1-1 på Friends Arena efter mål av Stefan Johansen och Emil Forsberg. Publiksiffran under den matchen landade på 38 872 åskådare och verkade imponera på grannarna i väst. Nu vill nämligen Norge förbättra stämningen på Ullevål efter att ha blivit inspirerade av just den svenska publiken.

- Svenskarna är ganska så bra. Men vi måste komma ihåg att de har varit i ett mästerskap sju, åtta gånger på raken. Det bygger upp grundstommen. Vi har Oljeberget med 300 plus (norska motsvarigheten till Camp Sweden), men det håller inte, säger Jan Ove Nystuen, norska fotbollsförbundet till norska TV2.

Enligt Nystuen har Norge en lång väg att gå och stämningen är ingenting som kommer att lösas under en natt – i stället tror han på att tydligare ritualer och att känna tillhörighet till landslaget är vägen att gå. I lördagens möte med Spanien kommer det bland annat att spelas upp en stämningsskapande video i paus, som man hoppas kommer att bli ett fast inslag.

- Du har ”Allt för Norge”, men den är från 1994 och börjar gå ur tiden även om den fortfarande fungerar. Men sådana saker kan vara ett exempel på något som du kan glädja dig till. Vi har prövat och misslyckats lite, men nu tror vi att vi har något på gång – så vi hoppas att publiken är med oss, säger Nystuen.

För att förbättra stämningen på Ullevål kommer norska fotbollsförbundet att ta hjälp av Oljeberget, vilket motsvarar Sveriges Camp Sweden.