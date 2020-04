Officiellt: Irland byter förbundskapten direkt

Irland skulle spelat playoff i mars om en plats i EM 2020, men till följd av coronautbrott sköts både landskamperna och mästerskapet upp.

Sedan tidigare var det klart att Mick McMcarthy skulle ersättas som förbundskapten efter sommaren, EM skulle bli hans avskedsföreställning, och Stephen Kenny skulle ta över posten. Men rockaden sker redan nu.

Det irländska förbundet meddelar på sin hemsida att Kenny blir förbundskapten med omedelbar verkan.

"Det här gör att Stephen får tid att planera för EM-playoffsemifinalen mot Slovakien senare i år", skriver förbundet i sitt uttalande.

FAI thank Mick McCarthy as Stephen Kenny takes up Ireland job with immediate effect



➡️ https://t.co/A0eqQz94n7 #COYBIG🇮🇪 pic.twitter.com/GBUfK3rcte