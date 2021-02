Officiellt: Lagerbäck klar för isländska landslaget - igen

Lars Lagerbäcks senaste jobb var som förbundskapten för Norges herrlandslag. Men i december i fjol fick han sparken, när Norge valde att anställa Ståle Solbakken som ny förbundskapten. Nu återvänder han till Island.

På sin officiella hemsida skriver det isländska fotbollsförbundet att man anställt 72-åringen som teknisk rådgivare i herrlandslaget, som han tidigare lett till EM-succé som förbundskapten. Hans huvudsakliga uppgifter kommer gå ut på att stötta ledarstaben, uppger förbundet.

Arnar Vidarsson är ny förbundskapten för det isländska herrlandslaget och ska nu alltså få hjälp av Lagerbäck i jakten på en biljett till VM 2022.

- Lars har en enorm erfarenhet som kommer hjälpa oss, säger Vidarsson i en kommentar på det isländska förbundets hemsida.

Lars Lagerbäck själv säger:

- Jag är väldigt glad och ser fram emot att få jobba med det isländska landslaget igen, eftersom jag har många fina minnen från min tid som förbundskapten.

Lagerbäck förklarar att han så länge som coronapandemin inte är under kontroll kommer hjälpa till via digitala lösningar. Men han hoppas kunna resa till Island under de "närmaste månaderna".

72-åringen har tidigare varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag.