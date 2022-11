Officiellt: Marcus Thuram och Axel Disasi kallas in till Frankrikes VM-trupp

Didier Deschamps presenterade endast 25 man när han under förra veckan tog ut den trupp som ska representera Frankrike i VM.

Under måndagen är det deadline för förbundskaptenerna att skicka in sina slutgiltiga trupper. Deschamps tvingas till en sen förändring samt att han plockar in Marcus Thuram.

Forwarden får nu chansen att följa i hans far, Lilian Thurams fotsteg. När Frankrike vann VM 1998 var han en del av truppen.

Utöver Thuram så har Monaco-mittbacken, Axel Disasi kallats in som ersättare till Presnel Kimpembe som missar mästerskapet på grund av skada.

Marcus Thuram står den här säsongen noterad för tio mål samt tre framspelningar på 15 matcher i Bundesliga.