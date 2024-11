Pulisics nya målgest - härmade Trump: "Kul grej"

USA och Jamaica drabbade under natten till tisdag samman i Concacaf Nations League.

AC Milan-stjärnan Christian Pulisic ledde vägen för amerikanerna när han öppnade målskyttet efter knappa kvarten. Målet var lagkaptenens 33:e i sin 76:e landskamp.

26-åringen firade målet med en dans, som omedelbart väckte reaktioner på sociala medier. Konsensus var att målgesten var en blinkning till den nyvalde presidenten Donald Trumps signaturdans.

Efter matchen bekräftade Pulisic teorierna.

- Visst var det Trump-dansen. Det är trots allt en dans som alla gör just nu, och det är han som uppfann den, säger Pulisic enligt The Athletic.

Han fortsätter;

- Jag gjorde det mest för att jag tyckte det var en kul grej.

Matchen vann till slut USA med 4-2 och nationen är därmed klart för semifinal i Concacaf Nations League.

Christian Pulisic har haft en stark inledning på säsongen i AC Milan. Under hösten har amerikanen noterats för sju mål och fem assist på 15 matcher.

