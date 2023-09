Richarlison utbytt - brast då ut i tårar

Richarlison har haft det tufft sedan flytten från Everton till Tottenham.

Brassen har endast gjort fyra mål på 40 matcher i Spurs. Under natten till lördagen så ställdes Brasilien mot Bolivia, då startade Richarlison men lämnade planen mållös efter 70 minuter.

Då bröt anfallaren ihop i tårar på bänken.

Det är oklart exakt vad som fick Richarlison att bryta ihop, om det hade med hans sportsliga insats på planen, eller något annat.

Brasilien vann matchen med 5-1 och härnäst väntar ett möte med Peru, för Brasilien som inledde sitt VM-kval i och med segern mot Bolivia.

Richarlison was in tears when being brought off by Brazil last night 🥲 pic.twitter.com/4wOzHDljJ6